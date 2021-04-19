خناقة على السوشيال ميديا حول مسلسل نسل الأغراب

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هاجم أحد النشطاء الفنان أحمد السقا بسبب دوره في مسلسل نسل الأغراب، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، بعدما نشر “السقا” مشهد فيديو من كواليس مسلسل نسل الأغراب، معقبًا عليه قائلًا: "أنا الخوف بيجي لحد عندي ويجري".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل المشادات الكلامية التي نشبت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بين العديد من النشطاء دفاعًا عن الفنان أحمد السقا بعد تعرضه للهجوم من قبل أحد النشطاء.

أحمد السقا يرد على الهجوم الذي تعرض له

رد الفنان أحمد السقا، على أحد المتابعين الذي علق على الفيديو قائلًا: "والله مالكش فيها وأوفر أوي ياعم أتوكس"، ليحرجه بطريقته قائلًا: "شكرًا على ذوقك"، ولكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، ليتفاجىء السقا بجمهور عاصف لتبدأ المشادات الكلامية فيما بينهم.

مسلسل نسل الأغراب

يجسد الفنان أحمد السقا، دور شخص يُدعى «عساف الغريب»، في مسلسل نسل الأغراب بينما يظهر أمير كرارة، في دور ابن عمه «غفران الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

الجدير بالذكر، أن مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي.