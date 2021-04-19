/627675/علي-لطفي-عقدة-الزمالك-في-ضربات-الجزاء-مع-الأهلي-وإنبي

ولم تكن تلك اركلة تم التصدي لها عن طريق الصدفة لحارس إنبي السابق والأهلي الحالي، ولكنه تمكن من التصدي لثاني ركلة جزاء أمام نادي الزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأولى التي تصدى لها علي لطفي في عام 2017 خلال آخر عام له مع فريق إنبي، وانتهت المباراة في ذلك الوقت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعاد القدر مرة آخري يدعم اللاعب بعدما شارك بطريقة مفاجأة في مباراة اليوم بعد إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي بفيروس كورونا، وتصدي لركلة جزاء أمام محمد علاء، وتصدى لها بنجاح أمام محمود علاء.

عاد التألق من جديد لحارس الأهلي البديل ليعبر عن نفسه خلال لقاء اليوم ويرد على جميع من شكك في قدراتة الفنية خلال الفترة الماضية.

موسيماني: علي لطفي نجم القمة.. ولدينا فريق قوي وعنيد

أكد بيتسو موسيماني المدير النفي للنادي الأهلي أن مباريات القمة دائما أمام الزمالك تكون لها أهمية كبيرة، ولا يمكن توقع النتيجة إلا بعد نهاية المباراة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نجحنا في تحقيق الفوز في المباراة، وكان الأهم هو تحقيق الفوز خلال بالمباراة وضمان النقاط الثلاثة التي تقربنا لصدارة التريتب".

وأكمل: "الحمد لله تمكنا أن نحقق الفوز في المباراة وتحكمنا في مجريات اللقاء، وكنا في أول 20 دقيقة إستطعنا أن نقدم كرة قدم جميلة وسجلنا الهدف الأول وأضعنا فرص عديدة في بداية المباراة".

وتابع: "تمكنا من فرض أسلوبنا خلال المباراة خاصة في شوط المباراة الأول، وكان هذا الأمر هاما بتسجيل هدفين رائعين عن طريق محمد شريف، وأبارك للاعبين واشكرهم لأنهم نفذوا الخطة بنجاح".

وأردف: "الأهلي تفوق اليوم على منافس قوي وعنيد والفوز أمام الزمالك له أهمية كبيرة للغاية، ويمتلكوا مديرا فنيا على أعلى مستوى، وكان لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز اليوم، والأهم في لقاء اليوم هو تحقيق الفوز".

علي لطفي

وواصل: "سعيد بالمستوى الذي قدمة محمد شريف وأبارك له على تسجيل الهدفين خلال لقاء اليوم، وكان إختيارة للمباراة هاما وصعبا لأننا نمتلك مهاجمين على أعلى مستوى، ودائما يكون له فارق واضح في مباريات الأهلي ومنتخب مصر، ويريد مساعدة الفريق بإستمرار".

واختتم: “نحن الأهلي ولا يجب أن نشتكي من كثرة الإصابات ولدينا فريق كبير وعدد من اللاعبين على أعلى مستوى، وعلي لطفي كان نجم المباراة ولدينا مصطفى شوبير حارس مميز للغاية”.