/627676/محمد-رشاد-يعترف-بضربه-لـ-مي-حلمي-لهذا-السبب

دارت العديد من المشادات بين الثنائي مي حلمي، ومحمد رشاد خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حلقة “مي” في برنامج شيخ الحارة والجريئة، لتثير ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تصريحات المطرب محمد رشاد، بعدما منحه برنامج شيخ الحارة والجريئة حق الرد على تصريحات زوجته السابقة الإعلامية مي حلمي، حيث أعلنت الأخيرة خيانته لها في شهر العسل وتسببه في إجهاضها.

محمد رشاد يكشف تفاصيل حول زوجته السابقة

كشف محمد رشاد، عن حياته التي الأيام التي عاشها مع طليقته مي حلمي، لافتًا إلى أنها أدرك حقيقتها بعد الزواج، قائلًا: "بعد كلبش الزواج ظهرت صفتها.. وفي حاجات في شخصيتها اختلفت.. حسيت أنها أخدتني سلم في حياتها".

ونفى رشاد، خلال حواره في برنامج شيخ الحارة والجريئة، مع المخرجة إيناس الدغيدي، خيانته لها في أي لحظة، قائلًا: "لو خنتها مع واحدة تانية كنت طلقت مي حلمي واتجوزت التانية"، كما أنه لا يحب أن يكون له نزوة أو يخون زوجته.

محمد رشاد يعترف بضربه لمي حلمي

وأردف محمد رشاد حديثه، قائلًا: “ضربتها عشان مبتحبش أهلي وبتغير منهم.. وقالتلي أنا بكره أمك ومش عايزهم في البيت وضربتها مرة واحدة".

وتابع: "طليقتي مي حلمي سهل تنزل الدموع للجمهور، والحقيقة زواجي منها غلطة حياتي..لا أعاني من أي مشاكل صحية كانت سبب في استمرار المشاكل..وأنا في فترة زواجي كانت مراتي حامل..كنت قادر على القيام بالواجبات الزوجية على أكمل وجه.. أزاي مبقومش بواجبتي الزوجية وأكون خاين".

كانت قد اتهمت مي حلمي طليقها بالتعدي عليها وإجهاضهان وخيانته لها أكثر من مرة، ليكون السبب في إجهادها نفسيًا، ومن ثم خرجت خلال حسابها الرسمي على “انستجرام”، مؤكدة أنها لن تحصل على حقوقها بعد الطلاق الذي استغرق شهرين لحصولها على ورقتها.