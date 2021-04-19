/627677/البنا-ينهي-عقدة--الخواجة-التحكيمية--في-مباريات-الاهلي-والزمالك-فيديو

شهدت مباراة الأهلي والزمالك التي أنتهت منذ ساعات، إدارة محمود البنا الحكم المصري للمواجهة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، الأمر الذي برره الكثير نجاح للتجربة المصرية في إدارة لقاءت القمة التحكيمية والقضاء على عقدة الخواجة في التحكيم المصري.

وقال رضا البلتاجي الحكم الدولي المصري السابق: " محمود البنا أدارة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك بشكل جيد بإستثاء لعبة وحيدة لم نتمكن من رؤيتها جيدا في أخر المباراة".

وواصل البلتاجي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: " البنا قضى على عقدة الخواجة في التحكيم الأجنبي لإدارة مباريات القمة بين الأهلي و الزمالك، واستطعنا توفير الكثير من الأموال بالعملة الصعبة بعد نجاح البنا في لقاء اليوم أمام الفارس الأبيض".

البلتاجي يعلق على مباراة الأهلي و الزمالك

وسجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك، بعد مراوغة رائعة من أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء، ومن ثم تمريرة سحرية إلى محمد شريف سددها رائعة من يمين منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لمرمى جنش حارس مرمى الزمالك.

وأحرز شيكابالا هدف التعادل للزمالك على طريقة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، سدد شيكابالا رائعة من يمين منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي . وسجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.