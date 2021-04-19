مسلسل الطاووس الحلقة 7..هروب سهر الصايغ من المحامي 

/627678/مسلسل-الطاووس-الحلقة-7هروب-سهر-الصايغ-من-المحامي

مسلسل الطاووس الحلقة 7 تبدأ بتعدي الاربع شباب المتهمين فى قضية الإغتصاب على المحامي كمال الاسطول الذي يجسده الفنان جمال سليمان، بعد إصدار قرار منعهم من السفر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 7 بعدما اشتد النزاع بين المتهمين في قضية اغتصاب امنية وبين المحامي الذي يدافع عنها.

مسلسل الطاووس الحلقة 7

شعرت أمنية "سهر الصايغ" بالذنب تجاة كمال الاسطول بسبب تعرضه للضرب على يد الشباب من اجلها، فقررت الهروب من منزل المحامي كمال لتذهب إلى منزل الصحفية فريدة المصري التي عرضت عليها تولى قضيتها من قبل.

طلب المحامي كمال من مساعده توفيق ان يذهب للميكانيكي الذي يتعامل معه كمال ويخبره بأنه يريده في عملية مهمة للقيام بها.

وعلى صعيد آخر، يحاول الشباب المتهمين في قضية الإغتصاب، التلاعب لكي يظهروا أنفسهم ابرياء من القضية، فيتفقون مع شاب متخصص في مواقع التواصل الاجتماعي لكي ينشر لهم الفيديو المفبرك الذي يظهرون فية ابرياء واصحاب حق، مقابل ٣٠ ألف جنيه.

وينتهي مسلسل الطاووس الحلقة 7 بمحاولة ماتيلدا "سميحة ايوب" أن تعرف حقيقة ما يحدث بخصوص موضوع امنية، فتسأل كمال إذا كان تدخله واهتمامه الكبير بالفضية من اجل المال، ليرد عليها كمال:"يمكن كان في الأول بس دلوقتي لاء"، موضحًا لها ان القضية أصبحت طار بالنسبة له وليست لأمينة فقط، كما تم تحديد موعد جلسة لمحاكمة المتهمين.