كرة القدم العالمية تنهار.. «دوري السوبر الأوروبي يقتل متعة كرة القدم»

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أصدر الاتحاد الاوروبي " يويفا " بيانا مشتركا مع الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الإيطالي والاتحاد الإسباني تعبر فيه الهيئات الكروية الأوروبية عن اتحادها من أجل منع هذا الانشقاق في الكرة الأوروبية " الدوري السوبر الأوروبي باستعمال الوسائل القانونية والرياضية إذا تطلب الأمر.

وأكد البيان أيضا على موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن اللاعبين الذين يشاركون في الدوري الأوروبي الممتاز، سيتم حرمانهم من المشاركة في غيره في الدوريات المحلية والقارية من المنافسات المحلية والدولية، ويمنعون من تمثيل منتخبات بلدانهم.

وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الانجليزي بالمشروع واصفا إياه بأنه ينتهك مبادئ المنافسة المفتوحة والاستحقاق الرياضي، وهما جوهر رياضة كرة القدم محليا ودوليا بقارة اوروبا.

ويعتقد أن من بين الأندية المهتمة بالانشقاق يوفنتوس وأي سي ميلان من إيطاليا ومانشستر يونايتد من إنجلترا، وبرشلونة وريال مدريد وأتليتيكو مدريد من إسبانيا.

ولكن الأندية المعنية رفضت التعليق على المشروع الذي أثار غضب رئيس الاتحاد الأوروبي " ألكسندر سيفرين "، ودفعه إلى التحرك بكل ما أوتي من قوة حتي لوأد ذلك في مد الفكرة.

بيان الاتحاد الأوروبي

وقال الاتحاد الإنجليزي إن مشروع الدوري الأوروبي الممتاز يحطم أحلام الجماهير التي تأمل أن ترقي فرقها المفضلة للتنافس مع أحسن الفرق في العالم.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي أنه لن يسمح بإجراء منافسات تضر بكرة القدم الانجليزية، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية لمنعها إذا تطلب الأمر بكافة الطرق.

ويعترض الدوري الألماني على المشروع لأن المستثمرين في الفرق الألمانية لا يحصلون على أكثر من 49 %من الأسهم ويملك الجمهور أغلبية الأسهم في هذا المشروع.

ومن المعتقد أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليس من بين الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة المعنية بمشروع الانشقاق عن قرار يويفا.

وأكد الاتحاد الأوروبي على الأندية التي لم تشارك في المشروع خاصة الفرنسية والألمانية، ودعا محبي كرة القدم والجماهير والسياسين المسئولين إلى الوقوف ضد هذا المشروع متى أعلن عنه الاتحاد.

وقال " إن "طغيان المصلحة الشخصية لدى البعض تجاوزت الحدود ".

ولا يعرف الاتحاد الأوروبي متى يعلن عن مشروع الدوري الأوروبي الممتاز رسميا وما إذا كان سيرى النور في موقف رسمي علي القارة الأوروبية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم

ولكن الفيفا قال إنه لا يعترف بهذه المنافسة وإن أي لاعب يشارك فيها سيحرم من المشاركة في مباريات كأس العالم.

ودعا الدوري الإيطالي الممتاز إلى اجتماع طارئ لدراسة القضية، بين مسئولين الفرق الكبيرة في الدوري والمشاركة في المشروع للوقوف علي موقف محدد.

اتحاد أنصار كرة القدم

وقال اتحاد أنصار كرة القدم إنه يعترض على هذا المشروع واصفا إياه بأن ما يحرك أصحابه المسئولين ليس سوى الجشع والرغبة في تحصيل الأموال بشكل غير رسمي وبدون أي إحترام الفيفا وقراراتها.

وأضاف أن هذه المنافسة يريدها مليارديرات يملكون أندية ولا تهمهم تقاليد اللعبة، بل يعتبرونها إقطاعيتهم الخاصة التي تدير أعمالهم في الكسب الغير المشروع، وليس منشئ رياضي ترفيهي.

وتم الاتفاق على صيغة جديدة لدوري الأبطال تضم مرحلة تمهيدية يلعب فيها كل فريق 10 مباريات بدلا من نسخة المجموعات المعمول بها حاليا.