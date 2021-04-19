ضل راجل الحلقة 7.. أحداث نارية ومثيرة

ترقب الجمهور عرض مسلسل ضل راجل الحلقة السابعة لمعرفة مصير شهد -رنا رئيس- بعد انتحارها، ومحاولات جلال-ياسر جلال- في الوصول إلى مرتكبي حادث ابنته.

دوت الخليج يرصد أهم أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ضل راجل بطولة ياسر جلال، والتي كانت أبرزها علم نيرمين الفقي بحمل ابنتها شهد.

رنا رئيس تنجو رغم انتحارها

تمكنت الطبيبة ملك -نور اللبنانية- من إسعاف شهد واللحاق بها بعد أن قطعت شراينها في محاولة منها للانتحار.

نيرمين الفقي تعلم بحقيقة حادت ابنتها

أخبرت إنعام سالوسة زوجة خال نيرمين الفقي بأن ابنتها شهد حامل وكان الحادث محاول لإجهاضها، وحاوت سارة ابنة الأخيرة أن تمنع جدتها من الحديث ولكن بات محاولتها بالفشل، ووقع الخبر على نيرمين كالصاعقة.

ياسر جلال يلقن أهل حارته درسًا

علم أهل الحارة بخبر حمل شهد -رغم أنها ليست متزوجة- بعد أن أذاع زغلول زوج سميحة أخت جلال الخبر عن عمد، فبدأوا أثناء تواجد جلال بالقهوة في التلقيح عليه وعلى ابنته، ولكن استطاع الأخير أن يصمتهم من خلال إحراجهم بأنهم من المفترض أهل حارته، اللذين بمثابة غضاء وضهر له.

نادين تكشف لجلال عن طرف خيط جديد

واجه جلال نادين -مروة أنور- مرة أخرى ببيتها أمام والدتها بأنه راها مع حازم بشقته وطلب منها أن يخبره عن مكانه أو أي شئ تعرفه، فبعد ضغط عليه أقرت بأن فتاة تدعى غادة هي من أخذت شهد للحفلة ودبرت كل شئ، فاتجه جلال إلى مكان الحفل ووجد غادة هناك ونزل من التاكسي الخاص به لمواجهتها.

غادة تهدد محمد عادل بفضيحته

حذرت غادة محمد عادل بأنها ستقلب الطربيزة عليه وتبلغ عن ما حدث لشهد إن لم يأتي ويخطبها غدًا من أبيها، وذلك خلال أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 7.