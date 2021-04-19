قمة اليد: موعد مباراة الأهلي و الزمالك اليوم والقنوات الناقلة

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يلتقي الأهلي والزمالك مجددا في دوري كرة اليد بعد 24 ساعة فقط من لقاء الفريقين لكرة القدم ، والتي أنتهت نتيجتها بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف نظيف، ليرفع الفريق الأحمر رصيده للنقطة الـ 30 في وصافة ترتيب الدوري خلف الزمالك المتصدر لكن بفارق مباريات أقل 3 مباريات مؤجلة للفريق الأحمر.

وتقام مباراة الأهلي و الزمالك في مباراة حاسمة تحدد بطل الدوري الممتاز لكرة اليد في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على صالة حسن مصطفى، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على نفص صالة المباراة الماضية التي أنتهت بالتعادل بين الفريقين 28 – 28.

موعد مباراة الأهلي و الزمالك في كرة اليد

وتبث قناة اون تايم سبورت 3 أحداث مباراة الأهلي و الزمالك في إطار منافسات الدور النهائي للدوري المصري الممتاز لكرة اليد في اللقاء الذي يقام على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ويعلق خالد خيري، على أحداث المواجهة بين قطبين الكرة المصرية.

ويدخل الزمالك و الأهلي في مباراة حسم بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد في تمام التاسعة من مساء غدا الإثنين، بعد تعادل الفريقين في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضية والتي أنتهت بالتعادل 28 – 28 على صالة حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر، ليلجأ الفريقين لمواجهة فاصلة تحسم بطل النسخة الحالية، وهي المواجهة الثانية في خلال 48 ساعة بعد أن تواجه الفريقان ولكن في كرة القدم مساء الأحد.

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك

يذكر أن الأهلب دخل لقاء الزمالك بقائمة مكونة من : أحمد هشام سيسا، إسلام حسن، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، مصطفى أحمد، ممدوح طه، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم،.

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في دوري اليد

على الجانب الأخر دخل الزمالك مباراة الغد بتشكيل مكون من : أحمد الأحمر، يحيى الدرع، محمد على، محمود خليل، هشام السبكي، أكرم يسري، مصطفي بشير، حازم ممدوح، خالد وليد و وسام نوار، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، على هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام، مازن رضا، إبراهيم العربي.