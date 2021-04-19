الحزب الديمقراطى الكردستانى يعزى المصريين فى ضحايا قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - وقال شيركو حبيب، مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة: "نقدم التعازى للمصريين رئيسا، وحكومة، وشعبا فى ضحايا الحادث الأليم، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يسكن الشهداء فسيح جناته، وأن يعجل بشفاء المصابين، ويخفف عن ذويهم كافة".
جدير بالذكر، أن حادث خروج 4 عربات من قطار القاهرة المنصورة فى مدينة طوخ بالقليوبية أسفر عن فاة 11 شخصا، وإصابة 98 آخرين، بحسب بيان وزارة الصحة مساء اليوم.
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