مايكل نصيف : حلقة فض رابعة فى الاختيار 2 درس كبير لـ الأجيال القادمة

وقال، فى بيان له، إن الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار والتى تناولت فض اعتصام رابعة والنهضة فى غاية الأهمية، وسببت رد فعل كبيرة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن الجميع تذكر تلك المرحلة وهذا اليوم المهم من عمر الوطن وكل شخص كتب يومياته فى الفض، الأمر الذى خلق حالة من الزخم على مواقع التواصل الاجتماعى.
وتابع أن لهذه الحلقة أهمية كبرى وليست للأجيال التى عاشتها بكل تفاصيلها بل للأجيال القادمة، وخصوصا مع صغار السن، والذين لم يعيشوا هذه المرحلة التاريخية.
وأردف أن لهذه الأمور كلها بالغ الأثر على المجتمع المصرية، وتزيد من وعى الجميع الكبير، والصغير بحقيقة الأمور وخطر الإرهاب الكبير على مصر والمصريين، لافتا إلى أن الأعمال الوطنية لها دور مهم فى رفع الروح المعنوية وتفيهم الجميع حقيقة ما كان يحدث فى مواقف تاريخية معينة ذات أهمية كبيرة.
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