رئيس حكومة إقليم كردستان يعزى فى ضحايا قطار طوخ : أشعر بحزن عميق

جدة - نرمين السيد - قدم مسرور بارزانى، رئيس حكومة إقليم كردستان، مساء أمس الأحد، التعازى لـ الشعب المصرى فى ضحايا حادث خروج 4 عربات من قطار "القاهرة - المنصورة" عن القضبان فى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.





وكتب مسرور بارزانى، تغريدة فى حسابه بموقع تويتر، قائلاً "أشعر بحزن عميق بعد تلقى نبأ خروج قطار عن مساره بشكل مأساوى فى مصر اليوم، وأتقدم بأحر التعازى لأسر الضحايا ولمصر قيادةً وشعباً. نشاطركم أحزانكم فى هذا الوقت العصيب". جدير بالذكر، أن القطار رقم 949 المميز، المتجه من القاهرة إلى المنصورة خرجت منه 4 عربات عن القضبان قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن وفاة 11 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين.

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