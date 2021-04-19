رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021- E-Services

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محمد سياف - ابو ظبي - استعلام فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021 قد لاقت عمليات بحثية مُستمرة على محرك “Google” في الأيام الأخيرة، حيث قد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة ابريل على الخط الأرضي من شهر يناير إلي ابريل الجاري، والتي تتضمن قيمة استهلاك الفترة من بداية العام شهر يناير الماضي وحتى نهاية مارس 2021، حيث من المعلوم أنه يتم تحصيل الفاتورة كل ثلاثة أشهور ميلادية، وقد أُتيح الاستعلام من 15 إبريل.

وأوضحت الشركة المصرية عن جدول وتورايخ الدفع وفترات السماح المقررة، وعليه فقد بات الاستعلام من خلال اللينك الإلكتروني الرسمي، والذي يُمكّنك من متابعة تفاصيل الفاتورة وبإمكانك الوصول له عن طريق متابعة هذا التقرير، كما بإمكانك دفع فواتير التليفون الأرضي عن شهور يناير- فبراير- مارس، دون إضافة غرامة تأخير في السداد أو تحويل الخط أو غلقه لعدم سداد الفاتورة.

مواعيد.. فاتورة التليفون الأرضي 2021:

15 إبريل 2021: تاريخ إعلان الفواتير، من قبيل المصرية للاتصالات.

يوم 14 مايو 2021: انتهاء فترة السماح المعلنة من الشركة المصرية للاتصالات لدفع فاتورة الخط الأرضي.

يوم 15 مايو 2021: بدأ تحويل الهاتف إلى وضع الإستقبال، عند عدم تسديد الفاتورة.

يوم 14 يونيو 2021 : تنتهي مهلة السَماح (الثانية والأخيرة) لـ فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021.

يوم 15 يونيو 2021 : موعد فصل الخدمة مؤقتاً ورفع الهاتف من الخدمة، وبدأ إضافة غرامات تأخير، على المستخدمين.

رابط الاستعلام:

قد بدأ الاستعلام اعتبارًا من 15 إبريل الماضي، ويُمكنك الاستعلام عن الفاتورة الأرضي لـ ابريل 2021، وذلك عن طريق إستخدام الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة للمصرية للإتصالات، ثم كتابة بيانات التليفون الأرضي المستعلم عنه، وكود المحافظة، والآن بإمكانك>> دخول موقع الشركة ومعرفة تفاصيل قيمة الفاتورة واجبة الدفع على التليفون الأرضي>> اضغط هنا.

أنظمة الدفع الإليكترونية: