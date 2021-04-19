فيديو - بحضور الجالية المصرية.. إفطار المحبة فى مسجد عثمان بن عفان بنيويورك

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، إن عديدا من أبناء الجالية المصرية من المسيحيين والمسلمين، ومن الشخصيات العامة، وممثلين عن قسم شرطة مدينة نيويورك من الضباط الأمريكيين من أصل مصرى، ولفيف من الإعلاميين ومن الرموز الدينية وعلى رأسهم أسقف نيويورك، ونيوانحلاند، الأنبا دافيد، وبعض قساوسة الكنيسة وأعضاء مجالس الكنائس القبطية فى الساحل الشرقى حضروا حفل "إفطار المحبة فى جامع عثمان ابن عفان بوسط مدينة منهاتن بنيويورك"، بدعوة من الشيخ أحمد دويدار، إمام المركز الإسلامى بوسط منهاتن.





وأعرب مورجان عن امتنانه للدعوة الكريمة، ولروح المحبة الملموسة والحقيقة التى ظللت الإفطار واللقاء، حيث تخلله مشاركة من الحاضرين وبتمثيل من شتى الأطياف من المسيحيين والمسلمين، ومن الرجال والسيدات كما تم التأكيد على ترسيخ روح المحبة، والتآخى، وتثبيت الهدف وهو الوحدة الوطنية، وإدراك أن الجميع يتقاسمون محبة الوطن الأم مصر، كما يدانون إلى العلاقات الإنسانية بكل احترام وقبول.

وتابع: "ألقى الشيخ أحمد دويدار بعض التواشيح الرمضانية الدينية بصوته الدافئ، والمعبر والذى أعاد لكل الحاضرين الأجواء الرمضانية الجميله التى شاهدناها منذ نشأتنا فى مصر".

واستطرد مايكل مورجان: "قام الشيخ دويدار والقس إبراهيم بإلقاء ترنيمة بعنوان "دارى"، وهى تحث على الإيمان والرجاء بوعود الله للبشر، واهتمام الخالق بخليقته، وإحساسه بضيقتهم مهما حاولوا إخفاءها، حيث إن الله هو فاحص القلوب".

وتحدث القمص مويسيس عن أهميه إدراك الهدف من العمل الاجتماعى والروحى، وهو أن يمجد الإله الخالق بعيدا عن الاعتماد على النفس أو القدرة الذاتية، وقام بالاستعانة بقصة عن الصراع بين أحد النساك مع شخص قبيح يمثل الشيطان فى تجسيد واقعى لما يدفع به الشيطان فى محاولات لتشتيت الإنسان عن الحقيقة.

وفى الكلمه الختامية للفعالية، أعرب الأنبا دافيد، أسقف نيويورك ونيوانجلاند عن محبته الخاصة لـ الشيخ أحمد دويدار، وللجالية المصرية، مؤكدا على مدى محبة الشيخ دويدار للمتنيح البابا الأنبا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكرازة المرقسية، ومدى حرص الإمام وأعضاء الجالية الإسلامية فى نيويورك على مقابلته واستقباله عندما تواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا فى الساحل الشرقى، قائلا: "إنكم قد فتحتم لنا قلوبكم قبل أن تفتحوا أبواب هذا المكان، وإن هذا التجمع هو فعلا محبة حقيقية، وإن كانت حياتنا كبشر تتعامل مع الخير والشر فإن الخير منتصر فى نهاية الأمر، وإن حياة الإنسان حلقات منها الحلقة الإنسانية وحلقة الإيمان" ً

اكد على روح المحبة التى جمعت المصريين

وقد أثنى الأنبا دافيد على أهمية اتحاد المصريين بغض النظر عن مرجعيتهم الدينية أو حتى السياسية لمواجهة التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الحالى، وعلى رأسها قضية سد النهضة، وخصوصا بعد التعنت الإثيوبى فى رفض كل الطرق السلمية للمفاوضات حتى تاريخه وطلب من الجميع للصلاة لمصر ومساندة القيادة السياسية المتمثلة فى شخص الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا على روح المحبة التى تجمع المصريين.

وفى النهاية أكد الإعلامى الدكتور مايكل مورجان على روح المحبة والتآخى والمشاركة كنسيج واحد فى جسد مصر.