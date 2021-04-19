الأرصاد: طقس اليوم.. شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 41

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الاثنين سابع أيام شهر رمضان المبارك شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء بينما يسود طقس لطيف ليلا على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء.

مناطق الأمطار

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد (30% تقريبا) على فترات منقطعة ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 41 22

الإسكندرية 38 18

وادى النطرون 37 22

طنطا 40 24

شبين الكوم 41 22

دمنهور 38 21

بلطيم 36 21

مطروح 34 17

السلوم 33 17

سيوة 39 22

بورسعيد 36 21

دمياط 40 23

الزقازيق 41 22

المنصورة 40 21

الاسماعيلية 42 22

السويس 40 23

العريش 41 22

رفح 40 22

رأس سدر 37 23

نخل 40 24

نويبع 39 24

طابا 37 24

كاترين 34 24

الطور 35 22

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 38 25

مرسى علم 36 24

الفيوم 41 23

بنى سويف 41 24

المنيا 41 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 42 28

الأقصر 42 29

أسوان 42 30

ادفو 42 30

أبوسمبل 41 29

الوادى الجديد 41 27

شلاتين 34 22

أبو رماد 34 22

حلايب 32 21

رأس حدربة 32 21