انت الان تتابع تفاصيل خبر غرامة 500 ألف جنيه عقوبة التردد على المنازل لعرض المنتجات دون طلب المستهلك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت حماية المستهلك في جمهورية مصر العربية عن عقوبة التردد على المنازل لعرض المنتجات وذلك في ضوء حرصها على حماية المستهلكين وتوفير أعلى درجت الأمان والحماية لهم وحمايتهم أيضًا من الباعة الذين يترددون على المنازل لعرض المنتجات والخدمات خاصتهم دون أن يطلب المستهلك قامت بـِ فرض عقوبة وضوابط صارمة على البيع عبر التجول.

قانون حماية المستهلك

إن قانون حماية المستهلك هو أحد القوانين التي قد تم وضعها من أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين، لقد حرص قانون حماية المستهلك الذي قد صدر في عام 2018م ويحمل رقم 181 على توفير أكبر قدر ممكن من الحماية لجميع المعاملات التي تم بين البائع والمشتري وفق مجموعة من الضوابط المُحددة التي يتعرض من يخالفها من الطرفين إلى العقوبة التي تكون في أغلب الأحيان عبارة عن غرامة مادية.

كم تبلغ غرامة عقوبة التردد على المنازل لعرض المنتجات دون طلب 2021

ضوء المادة رقم 64 من القانون سوف يتم توقيع عقوبة التردد على المنازل لعرض المنتجات وهي عبارة عن غرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه أو فرض غرامة بالتحفظ على قيمة مماثلة للمخالفة من المنتج محل العرض (أيهما اكبر) في حالة قيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن تردد باعة جائلين أو باعة منتجات عامة وخدمات على المنازل دون أن يدعوهم المستهلك إلى ذلك.

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غير إن قانون حماية المستهلك قد قام أيضًا بوضع العديد من الضوابط والأسس الصارمة الخاصة بعملية البيع والشراء مثل الحصول على السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، والتصدي بشكل كامل إلى تلاعب التجار وجشع بعضهم، فضلًا عن أهمية أن تكون السلعة متوافقة مع المواصفات العامة للسلامة والجودة، مع إتاحة الفرصة للاسترجاع أيضًا في ضوء حقوق البائع والمشتري في ضوء سياسة الاسترجاع او الاستبدال ، وهذا بالطبع إلى جانب أحقية المستهلك في الحصول على فاتورة الشراء متضمنة كل المعلومات الخاصة بعملية البيع.

وفيما يخص معايير تحديد قيمة غرامة عقوبة التردد على المنازل لعرض المنتجات ؛ فهي تعتمد على طبيعة المنتج وعلى معدل قيام البائع بالتردد على المنازل دون أن يتم دعوتهم إلى ذلك ، ولكن بوجه عام لن تقل قيمة الغرامة عن 10 آلاف جنيه مصري، كما إنه لن تزيد عن 500 ألف جنيه.