ولي العهد البحرينى يعزى الرئيس السيسى ورئيس الوزراء فى ضحايا حادث قطار طوخ

وأعرب فى البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس وشعب مصر وأسر الضحايا، داعيًا الله العلى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمّن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.
كما رئيس مجلس الوزراء البحرينى برقية مماثلة إلى أخيه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
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