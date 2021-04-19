ولي العهد البحرينى يعزى الرئيس السيسى ورئيس الوزراء فى ضحايا حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - بعث ولى العهد رئيس مجلس الوزراء البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى ضحايا حادث القطار الذى وقع اليوم بمحافظة القليوبية.





وأعرب فى البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس وشعب مصر وأسر الضحايا، داعيًا الله العلى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمّن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما رئيس مجلس الوزراء البحرينى برقية مماثلة إلى أخيه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .