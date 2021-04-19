التعليم تختبر تابلت الثانوية العامة بـ«بروفة امتحان»

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فى بيان لها، أنه سيتم استمرار عملية فحص أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة والشبكات خلال اليوم الثانى والثالث من بروفة امتحانات الثانوية العامة.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تعقد امتحانات تجريبية أخرى ضمن الحلقة الأولى من بروفة امتحانات الثانوية العامة، خلال يومى 20 و22 أبريل الجارى، للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من الاختبار التجريبى لطلاب الثانوية العامة ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمى، وإنما الاطمئنان على كفاءة التابلت خلال فترة الامتحانات.
وأكدت أن بروفة امتحانات الثانوية العامة هى بمثابة محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور التى سيستخدمها الطلاب فى الامتحانات الاساسية المقرر عقدها نهاية العام الدراسى الحالى 2020/2021 .
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