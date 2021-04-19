اليوم.. محافظة القاهرة توزع 12 ألف كرتونة رمضان

جدة - نرمين السيد - تستقبل محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، قافلة صندوق تحيا مصر الغذائية، المكونة من عدة حاويات محملة بـ 12 ألف كرتونة مواد غذائية، و15 طن دواجن، موجهة لـ12 ألف أسرة من الأكثر احتياجًا.





وأكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ حملة "أبواب الخير"، التى أطلقها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان. ومن المقرر أن يستقبل محافظ القاهرة القافلة، ظهر اليوم، أمام ديوان عام المحافظة بحى عابدين، تمهيدًا لبدء توزيعها.

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