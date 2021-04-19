القوى العاملة: تحصيل 51 ألف جنيه مستحقات مصرى عن عمله بالإمارات

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبى بدولة الإمارات، فى حصول عامل مصرى على مستحقاته البالغة 11 ألفًا و920 درهمًا إماراتيًا، أى ما يوازى 51 ألف جنيه مصرى تقريبًا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وقال المتحدث الرسمى إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى أبوظبى، أوضحت نجاح المكتب فى الحصول على المستحقات المالية للمواطن "حسن.م.ح" المتأخرة لدى شركة دلما للمشاريع الهندسية والتى تبلغ 11.920 درهمًا، وبما يعادل 51.015 جنيهًا مصريًا، وغادر المواطن أرض الإمارات منذ 2017 لظروف خاصة. وأرسل شكواه فى يناير 2021 يطلب المساعدة فى الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الشركة، وقام المكتب بالتواصل مع المسئولين بالشركة الذين أبدوا كامل الاحترام لتدخل المكتب العمالى ووعدوا بالسداد، وقد تم سداد كامل المبلغ المستحق، وقدم مكتب التمثيل العمالى بالسفارة الشكر للشركة على تعاونها والاستجابة السريعة لسداد تلك المستحقات والمتأخر سدادها من سبتمبر 2017.

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