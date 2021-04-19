القوى العاملة: تعيين 893 شاباً والتفتيش على 210 منشآت بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 893 شاباً ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1095 شابأً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر مارس الماضي ، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، منها 14 ألف جنيه لـ 7 عمال منح مولود جديد ، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، فضلاً عن تسجيل 116 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 26 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 210 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم تلقى 50 شكوى عمالية وتم تسوية 10 شكاوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 9 شكاوى ، و 17 شكوي ما زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 43 منشأة ، وإعادة التفتيش على 86 منشأة ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوتان للتوعية وإجراء 29 قياس وبحث 4 شكاوى .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .