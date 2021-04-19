/627682/تعرف-على-موعد-عودة-محمد-الشناوي-إلي-تدريبات-الأهلي

يجرى محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي مسحة طبية اليوم الأثنين، وذلك بعد إصابتة بفيروس كورونا السبب الذي استبعادة من مباراة القمة أمام غريمة التقليدي الزمالتي والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر.

وقد حرس عرين الأهلي علي لطفي حارس مرمي الفريق البديل الذي شهدة المباراة تألقة وصده لركلة الجزاء.

حقق الأهلي فوزا هاما على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الدوري الممتاز، في الجولة المؤجلة منذ الإسبوع الرابع في الدوري المصري، في مباراة شهدت غياب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب المارد الأحمر، و يوسف أوباما صانع ألعاب الفارس الأبيض، عن الأداء المعتاد من كلا اللاعبين، الأمر الذي اثار جدل كبير من رواد السوشيال ميديا بعد الاداء الهزيل لصانعي ألعاب القطبين.

قمة اليد: موعد مباراة الأهلي و الزمالك اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي يفوز على الزمالك وغياب أوباما و أفشة وسجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

محمد الشناوي

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.