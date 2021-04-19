القوى العاملة: تعيين 893 شابًا.. والتفتيش على 210 منشآت بجنوب سيناء

وبحسب بيان اليوم الإثنين، تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر مارس الماضى، وصرفت المديرية منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، منها 14 ألف جنيه لـ7 عمال منح مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، فضلاً عن تسجيل 116 عاملاً جديدًا على المنظومة.
وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، أصدرت وجددت 26 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 210 منشآت من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم تلقى 50 شكوى عمالية وتم تسوية 10 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ9 شكاوى، و17 شكوى ما زالت تحت البحث.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية التفتيش على 43 منشأة، وإعادة التفتيش على 86 منشأة، وأسفر عن تحرير 25 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوتان للتوعية وإجراء 29 قياس وبحث 4 شكاوى.
وقال: إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.
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