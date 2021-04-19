نشرة مركز المعلومات.. تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ‎

صدر اليوم، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا. الرئيس يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ وزير التربية والتعليم: الامتحانات التجريبية للثانوية العامة هدفها اختبار الجوانب التقنية قبل الامتحان النهائي. فى التوك شو: اهتمام ببحث أسباب حادث قطار طوخ خبر عالمى: سفن حربية بريطانية تبحر للبحر الأسود فى مايو مع تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا تحليل دولى: استراتيجية "العصا والجزرة" التي يتبعها "بايدن" مع روسيا ستزيد التصعيد بينهما استطلاع الرأى: 68% من الأمريكيين راضون جداً أو إلى حد ما عن الطريقة التى تتبعها بلادهم فى عملية التطعيم ضد كورونا.. إعرف المزيد فى استطلاع مركز جالوب الأمريكي إنفوجرافيك اليوم: تطورات الاقتصاد المصري الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: 27% انخفاضاً بأعداد المصابين من المدنيين فى حوادث حريق خلال عام 2020. حال الوظائف فى بريطانيا.. إعرف المزيد من خلال تطور مؤشرات إعلانات الوظائف عبر الإنترنت فى المملكة المتحدة مقال اليوم: مجتمع المخاطر وثنائية المواطنة والمسؤولية المجتمعية.. الدكتور/ أيمن عبدالوهاب تقرير: النظم الغذائية في أفريقيا: إعادة التفكير في دور الأسواق أجندة الفعاليات: مؤتمر استراتيجيات لعالم تغير بسبب الكوارث

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