تاج الدين: الرئيس السيسي وجه بإزالة أي عوائق مالية تحد من مكافحة...

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى توجيهات صريحة بإزالة كافة العوائق المالية التي تحد من مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" ، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة سواء بالمؤسسات الصحية أو الطبية والوقائية والمنتجة للدواء والاجهزة الطبية في مكافحة وباء كورونا.

وأوضح تاج الدين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بازالة أى عوائق مالية تقف أمام مصر لإنتاج لقاحات كورونا على أرضها بما يكفي ما تحتاجه البلاد من لقاحات سواء على مستوى مرحلة إنتاج فيروس كورونا المستجد أو في المستقبل اللقاحات والأمصال التي نحتاجها .

وأشار إلى أن مصر سوف تكون قاعدة مساهمة في إمداد الدول الصديقة وأفريقيا بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بما تحتاجة من هذه اللقاحات.