قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى توجيهات صريحة بإزالة كافة العوائق المالية التي تحد من مكافحة فيروس كورونا.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" ، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة سواء بالمؤسسات الصحية أو الطبية والوقائية والمنتجة للدواء والاجهزة الطبية في مكافحة وباء كورونا.
وأوضح تاج الدين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بازالة أى عوائق مالية تقف أمام مصر لإنتاج لقاحات كورونا على أرضها بما يكفي ما تحتاجه البلاد من لقاحات سواء على مستوى مرحلة إنتاج فيروس كورونا المستجد أو في المستقبل اللقاحات والأمصال التي نحتاجها .
وأشار إلى أن مصر سوف تكون قاعدة مساهمة في إمداد الدول الصديقة وأفريقيا بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بما تحتاجة من هذه اللقاحات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تاج الدين: الرئيس السيسي وجه بإزالة أي عوائق مالية تحد من مكافحة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.