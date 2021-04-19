/627688/أدعية-مستحبة-في-رمضان-دعاء-اليوم-السابع-من-الشهر-الكريم

نقدم لكم مجموعة من الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك، والتي ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك.

وأكد النبي "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

دعاء سابع أيام شهر رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: " اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى صِيَامِهِ وقِيَامِهِ، وجَنِّبْنِى فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وآثَامِهِ، وارْزُقْنِى ذِكْرَكَ وشُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِى الْمُؤْمِنِينَ ". ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى فِى الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ والسُّعَدَاءُ والْأَوْلِيَاءُ".

اللهم اجعل صيامي فيهِ بالشّكر والقبول على ما ترضاه و يرضاهُ الرّسول محكمةً فروعه بالأصول، بحقّ سيّدنا محمدٍ وآلة الطّاهرين، والحمد لله ربّ العالمين. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين ، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين ، و اجعلني فيه من اوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين . دعاء بداية رمضان اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ، و لا تضربني بسياط نقمتك ، و زحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك و اياديك يا منتهى رغبة الراغبين .

أدعية مستحبه.. سابع أيام رمضان

اللهم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الرحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا وأغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم.

اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن اللهم بلغنا رمضان واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريج للهموم اشتقنا يا رمضان اللهّم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم يا الله اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا كريم.