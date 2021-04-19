/627683/البنا-أشكر-كل-من-دعم-تواجد-الحكام-المصريين-في-مباريات-القمة-والقادم-أفضل

شكر محمود البنا الحكم الدولي أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، ونشر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”من لايشكر الناس لا يشكر الله.

وكتب محمود البناء عبر حسابة الشخصي “فيس بوك”:”من لايشكر الناس لا يشكر الله، الف شكر باشمهندس أحمد مجاهد علي اصراره وتقتة الكبيرة في التحكيم المصري. وتابع:” الشكر كل الشكر للجنة الحكام المصرية بيقادة كابتن وجيه احمد علي ثقتة الكبيره في وفي زملائي. وأختتم:” الشكر كل الشكر لأصدقائي الحكام وروحهم الجميلة، وسعادتهم بنجاح المباراة، كل الشكر لمن قام بالأتصال وتهنئتي وأسف علي ما لم استطيع الرد، والقادم أفضل للتحكيم المصري أن شاء الله دوت الخليج.

حقق الأهلي فوزا هاما على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الدوري الممتاز، في الجولة المؤجلة منذ الإسبوع الرابع في الدوري المصري، في مباراة شهدت غياب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب المارد الأحمر، و يوسف أوباما صانع ألعاب الفارس الأبيض، عن الأداء المعتاد من كلا اللاعبين، الأمر الذي اثار جدل كبير من رواد السوشيال ميديا بعد الاداء الهزيل لصانعي ألعاب القطبين.

هزيمة الزمالك من الأهلي في الدوري وسجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك، بعد مراوغة رائعة من أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء، ومن ثم تمريرة سحرية إلى محمد شريف سددها رائعة من يمين منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لمرمى جنش حارس مرمى الزمالك. وأحرز شيكابالا هدف التعادل للزمالك على طريقة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، سدد شيكابالا رائعة من يمين منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

قمة اليد: موعد مباراة الأهلي و الزمالك اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي يفوز على الزمالك وغياب أوباما و أفشة

وسجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.