/627684/تعرف-علي-موعد-مباراة-ليفربول-اليوم-الأثنين-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم الأثنين أمام فريق ليدز يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاعة مساءً.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو متواجد بالمركز السادس في تريتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، جمعها من خلال خوضه 31 مباراة، فاز في 15 مرة، وتعادل في سبعة، وخسر في 9 مناسبات، حيث يسعي في حصد الثلاث نقاط وتعزيز مكانته في الدوري بعد تقديمه لنتائج سيئة.

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عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويأمل ليفربول في مواصلة الضغط على كل من وست هام وتشيلسي أصحاب المراكز الرابع والخامس من أجل الظفر بمقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ويملك ليفربول 52 نقطة في المركز السادس حالياً ، ويأمل في استغلال سقوط وست هام في تلك الجولة أمام نيوكاسل ليتساوى معه في النقاط في المركز الرابع بينما سيلعب تشيلسي مباراة تلك الجولة ضد نادي برايتون ألبيون يوم غداً الثلاثاء.

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

المركز الأول: هار كين – 21 هدفا مع توتنهام.

المركز الثاني: محمد صلاح – 19 هدفا مع ليفربول.

تعليق محمد صلاح على حادث طوخ المركز الثالث: فرينالديز – 16 هدفا مع مانشيستر يونايتد.

المركز الرابع: باتريك بامفورد – 14 هدفا مع ليدز يونايتد.

المركز الخامس: هيونغ مين سون – 14 هدفا مع توتنهام هوتسبير.

محمد صلاح

يذكر أن محمد صلاح فشل في التسجل في أخر مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أنتهت بالتعادل السلبي مع ريال مدريد ليخرج اريدز من البطولة، ويحقق الملكي الإسباني الصعود للدور القادم.