/627686/سمير-محمود-عثمان-ركلة-جزاء-الزمالك-أمام-الأهلي-غير-صحيحة

تحدث سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق، عن مستوى محمود البنا حكم لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، والتي أقيمت ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.

وأشاد سمير محمود عثمان بأداء محمود البنا خلال اللقاء، وقال أنه أدار المباراة بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن التحكيم المصري سيعود خلال الفترة القادمة إلي الواجهة، وذلك بعد الأداء الكبير الذي قدمة الحكم الدولي.

وكانت هناك حاله جدلية آثارت تعليقات مختلفة من الجميع، وهي حاله ركلة الجزاء المحتسبة لنادي الزمالك خلال المباراة، والتي كانت بين سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، ورامي ربيعة مدافع الأهلي وحارس مرمى الفريق علي لطفي.

ويرى سمير محمود عثمان أن ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك كانت غير صحيحة، وأنها لا ترتقي للإعاقة الكاملة والقوية، وكان هناك ذكاء من مهاجم الزمالك للحصول على الكرة بكل سهولة.

وأشار إلي أنه إذا كان متواجدا في ملعب المباراة كان سيقرر إستكمال اللعب، حتى بعد العودة إلي تقنية الفيديو.

ولكن في الختام، أكد الحكم الدولي السابق أن المستوى الكبير الذي قدمة محمود البنا خلال المباراة كان جيدا للغاية، ويتمنى تواجد الحكام المصريين بصفة مستمرة في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.

البنا: أشكر كل من دعم تواجد الحكام المصريين في مباريات القمة والقادم أفضل

شكر محمود البنا الحكم الدولي أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، ونشر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”من لايشكر الناس لا يشكر الله.

وكتب محمود البناء عبر حسابة الشخصي “فيس بوك”:”من لايشكر الناس لا يشكر الله، الف شكر باشمهندس أحمد مجاهد علي اصراره وتقتة الكبيرة في التحكيم المصري.

وتابع:” الشكر كل الشكر للجنة الحكام المصرية بيقادة كابتن وجيه احمد علي ثقتة الكبيره في وفي زملائي.

وأختتم:” الشكر كل الشكر لأصدقائي الحكام وروحهم الجميلة، وسعادتهم بنجاح المباراة، كل الشكر لمن قام بالأتصال وتهنئتي وأسف علي ما لم استطيع الرد، والقادم أفضل للتحكيم المصري أن شاء الله دوت الخليج.

محمود البنا

حقق الأهلي فوزا هاما على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الدوري الممتاز، في الجولة المؤجلة منذ الإسبوع الرابع في الدوري المصري، في مباراة شهدت غياب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب المارد الأحمر، و يوسف أوباما صانع ألعاب الفارس الأبيض، عن الأداء المعتاد من كلا اللاعبين، الأمر الذي اثار جدل كبير من رواد السوشيال ميديا بعد الاداء الهزيل لصانعي ألعاب القطبين.