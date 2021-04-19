/627687/رئيس-حقوق-النواب-لابد-من-انشاء-مستشفيات-ميدانية-مجهزة-مدعمة-بكل-الأدوات-اللازمة

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" لابد من إنشاء مستشفيات ميدانية بكل مركز تحتوي علي أنابيب أكسجين وأجهزة قياس ومتابعة نسب الأكسجين وتقديم بروتوكولات العلاج لإنقاذ أكبر عدد من المرضي قبل الحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

تصريحات حسان النعماني

جاء هذا تعقيبا على تصريحات عميد كلية الطب بسوهاج الدكتور حسان النعماني، بشأن توافر أماكن لمرضي فيروس كورونا، ولا يوجد حاجه إلي تطبيق أي قرارات احترازية، والتي واصفها رضوان “بالعجيبة”.

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وتابع النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”لا أعلم من أين يأتي سيادته بهذه البيانات؟، وأين غرف العمليات التي تتابع وتوفر تقرير حالة محافظتنا العامرة؟

حزم قرارات تطبيق الاجراءات الاحترازية

وطالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إصدار تصريح، بشأن تصريحات الدكتور حسان النعماني، وكذلك حزم قرارات وتطبيقات للاجراءات الاحترازية.

هذا وكان المقرر من أن تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها أمس، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى