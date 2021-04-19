وقال غراب - فى اتصال هاتفى مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الإثنين - إنه تم خلال هذه المرحلة تركيب جهد متوسط ومنخفض وإنارة، لافتا إلى أنه سيتم تطوير شامل، وإضافة شبكات ورفع كفاءة شبكات بحيث تكون خدمة الكهرباء فى منطقة الحسينية متميزة، ولا يوجد بها مشاكل فى انقطاع الكهرباء تحديدا فى التوقيت الصيفى.
وأضاف، أن عملية الإحلال لعدادات الكهرباء حالياً تتم من خلال عملية الدفع المقدم، وذلك للحد من الاستهلاك لأنه يعتمد على شحن الكارت.
وشدد غراب، على أننا نقوم بشن حملات كبيرة لمواجهة التعديات على شبكات الكهرباء تحديدا في بعض الأماكن النائية والذى يكون فيها التعدى كبيرا على الشبكات، وهذا بالطبع يقلل من أداء شبكات الكهرباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الشرقية: 480 مليون جنيه لتطوير قرية الحسينية ضمن حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.