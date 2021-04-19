فيديو.. الشرقية: 480 مليون جنيه لتطوير قرية الحسينية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - ثمن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب المجهود الكبير الذى تقوم به وزارة الكهرباء فى تطوير الشبكات نتيجة الزيادة فى الاستهلاك والمشتركين، مشيرا إلى أن حجم المشروعات التى ستتم خلال المرحلة الحالية من مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ستصل إلى 480 مليون جنيه لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.





وقال غراب - فى اتصال هاتفى مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الإثنين - إنه تم خلال هذه المرحلة تركيب جهد متوسط ومنخفض وإنارة، لافتا إلى أنه سيتم تطوير شامل، وإضافة شبكات ورفع كفاءة شبكات بحيث تكون خدمة الكهرباء فى منطقة الحسينية متميزة، ولا يوجد بها مشاكل فى انقطاع الكهرباء تحديدا فى التوقيت الصيفى.

وأضاف، أن عملية الإحلال لعدادات الكهرباء حالياً تتم من خلال عملية الدفع المقدم، وذلك للحد من الاستهلاك لأنه يعتمد على شحن الكارت.

وشدد غراب، على أننا نقوم بشن حملات كبيرة لمواجهة التعديات على شبكات الكهرباء تحديدا في بعض الأماكن النائية والذى يكون فيها التعدى كبيرا على الشبكات، وهذا بالطبع يقلل من أداء شبكات الكهرباء.