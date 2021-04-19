اليوم.. إحياء الذكرى 1.081 على إنشاء الجامع الأزهر

جدة - نرمين السيد - يحيى الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، ذكرى مرور 1.081 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف "بدون ‏جمهور" والتى توافق السابع من شهر رمضان من كل عام، بالجامع الأزهر، بحضور عدد من علماء الأزهر وقياداته.





وتتضمن فعاليات إحياء ذكرى إنشاء الجامع الأزهر عددًا من الأنشطة، تبدأ بالقرآن الكريم ومجموعة من ‏التواشيح والابتهالات الدينية، ‏يتخلله كلمة لكل من فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، ‏والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو ‏هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث ‏الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، ‏رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية ‏بالجامع الأزهر.‏ وتبدأ الفعاليات بعد صلاة العصر، وتمتد إلى صلاة المغرب، وتبث على صفحات الأزهر الشريف بمواقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك وتويتر وانستجرام، وكذا صفحة الجامع ‏الأزهر ‏على موقع التواصل فيسبوك. ‏

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