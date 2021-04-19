عوض تاج الدين: الرئيس السيسى وجه بإزالة أى عوائق مالية تحد من مكافحة كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى توجيهات صريحة بإزالة كافة العوائق المالية التى تحد من مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، فى تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، إن الرئيس السيسى شدد على ضرورة توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة سواء بالمؤسسات الصحية أو الطبية والوقائية والمنتجة للدواء والاجهزة الطبية فى مكافحة وباء كورونا.

وأوضح تاج الدين أن الرئيس السيسى أصدر توجيهات بازالة أى عوائق مالية تقف أمام مصر لإنتاج لقاحات كورونا على أرضها بما يكفي ما تحتاجه البلاد من لقاحات سواء على مستوى مرحلة إنتاج فيروس كورونا المستجد أو فى المستقبل اللقاحات والأمصال التى نحتاجها .

وأشار إلى أن مصر سوف تكون قاعدة مساهمة فى إمداد الدول الصديقة وأفريقيا بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بما تحتاجة من هذه اللقاحات .

وأوضح أن أزمة كورونا اثبتت أن وجود كيانات قوية علمية صحية وبشرية تخدم قطاع اللقاحات أصبحت ضرورة قومية مهمة للغاية، مؤكدا أن مصر تعاملت بحكمة شديدة سواء من الناحية المؤسسية أو الدولة أو الكوادر البشرية المصرية في التعامل مع أزمة كورونا .

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية "إننا نمر بالمرحلة الثالثة من وباء كورونا، ونحتاج أن نتعاون ونتكامل للحد من انتشار الفيروس و تداعياته" .

وأضاف الدكتورعوض تاج الدين أنه سيتم تقديم تسهيلات للحصول على اللقاح ، حيث سيتم الاعلان عن أماكن جديدة لتسجيل الحصول على اللقاح تيسيرا لكبار السن ممن لا يستطيعون التسجيل الالكتروني للحصول على الجرعة الأولى والثانية .

وتابع أن الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لإقامة مؤسسة إنتاج الاطراف الصناعية رفيعة المستوى وبجودة عالية وخبرة مصرية عالمية ، منوها بأن هناك حالات تحتاج إلى الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية نتيجة الحوادث أو عيوب خلقية .

وأوضح أنه سيتم إنشاء مظلة واحدة مصرية قومية تربط كافة الأجهزة والكوادر البشرية المدربة أو الذين سيتم تدريبهم فى مصر أو خارج مصر فى قطاع إنتاج الأطراف الصناعية.