/627685/رئيس-نقل-النواب-سنحاسب-المقصرين-فى-حادثة-طوخ-وننتظر-المسألة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إن الدور الرقابي للبرلمان بدأ منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، من خلال مسائلة الحكومة ممثلة فى الوزراء ورئيس الوزراء، حول مدي التزامهم بتنفيذ برامجهم الحكومية فى الفترة الماضية ، مؤكدا على أن المسائلة السياسية للبرلمان لا تقف عند رئيس هيئة السكة الحديد، مضيفا:” المسئولية السياسية موجوده على أي حد”.

وأضاف النائب علاء عابد رئيس هيئة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في مداخلة فى برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية cbc إكسترا، إن المسائلة القانونية تخص النيابة العامة، والمسائلة السياسية تخص البرلمان وتكون شاملة، مشيرا إلى أن هناك فرق ما بين أن يأتي الوزير للبرلمان يشرح موقفه ويغادر، وبين أن يكون لدينا مستندات تدينه.

تقرير لجنة النقل والموصلات حول حادثة طوخ

وأشار علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن اللجنة المصغرة التي شكلت من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أعدت تقارير بخصوص الحادث وسنعمل على محاسبة المسئول، لافتا إلى تضارب الاختصاص بين النيابة العامة والمسائلة السياسية، مؤكدا على أن المسئولية السياسية تكون مسئولية الوزير ورئيس هيئة السكة الحديد وتكون متعلقة بالمسئولية الجنائية فى ظل وجود عنصر بشري غير مدرب.

وزارة النقل تتحمل اخطاء عقود طويلة

وأكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، على أن وزارة النقل والمواصلات تتحمل أخطاء عقود طويلة، ولابد من حل الأمر بمهنية شديدة، وليس بأن تسحب الثقة من الوزير وليس كما كان يحدث فى السابق.

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تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة، قد أعلنت عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

كما كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن.