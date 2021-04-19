/627690/وزير-الشباب-والرياضة-يغادر-المستشفى-بعد-حادث-طريق-البحيرة

غادر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له أمس، على خلفية ذهابة إلى البحيرة لإفتتاح بعد المنشأت الشبابية التابعة للوزارة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، تعرض في الساعات الأولي صباح أمس إلي حادث سير على الطريق الصحراوي أثناء الذهاب إلى البحيرة، وتم نقلة على الفور إلى المستشفى من أجل تلقي الرعاية الكاملة.

وجاء قرار مغادرة المستشفى للوزير بعد الاطمئنان على صحته وأجرى بعض الفحوصات الطبية وقررت إدارة المستشفىخروجة بعد استقرار حالته الصحية.

إستقرار الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة

استقرت الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وذلك بعد تعرضة لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى بسبب إختلال عجلة القيادة، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد فوزي ان الحالة الصحية لدكتور اشرف صبحي تسير بشكل مستقر ومن المقرر خروجه من المستشفي بعد الاطمئنان التام علي صحته .

ومن ناحية اخري طمأن الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد ان الحالة العامة لوزير الشباب والرياضة مستقرة ولا تستدعي أي قلق من المتوقع خروجه فور الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية اللازمة له.

وعلى جانب آخر توافد عدد من القيادات علي رأسهم اللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وعلي الجانب الرياضي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والسادة النواب للأطمئنان على حالته الصحية.

أشرف صبحي

يذكر ان وزير الرياضة قد تعرض لحادث سير، بعد إختلال عجلة القيادة مما أدى إلي إنقلاب السيارة، ونتج عن هذا الحادث تعرض الوزير لبعض الكدمات السطحية.

المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للوزير

تعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

أوضحت الوزارة فى بيان صحفى أن السيد الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروج سيادته اليوم من المستشفي بعد عمل الاسعافات الاولية اللازمة.

وفور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

ومن جانبة أكد الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، مؤكدا ان الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة.