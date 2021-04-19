/627691/طقس-شديد-الحرارة-تعرف-على-حالة-الجو-خلال-الأسبوع

واصلت حالة الجو، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 19 أبريل 2021 إلى الجمعة 23 أبريل 2021.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا ودرجة الحرارة العظمى بين 38 : 42، معتدل ليلًا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 25.

طقس يوم الاثنين 19 أبريل :

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تصل للعاصفة على غرب البلاد .

حالة الجو يوم الثلاثاء 20 أبريل :

اعتبارا من يوم الثلاثاء انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 : 12 درجة ، ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 22 : 25 ، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى بين 29 : 32.

شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 43 ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 15 : 17 ، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 26.

الأرصاد يوم الأربعاء 21 أبريل :

فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة

حالة الجو يوم الخميس 22 أبريل :

فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثيرة للرمال

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل للعاصفة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة الصغرى 22 والعظمى 41

شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 41

طنطا الصغرى 22 والعظمى 40

دمنهور الصغرى 21 والعظمى 38

الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 38

بلطيم الصغرى 21 العظمى 36

مطروح الصغرى 17 والعظمى 34

السلوم الصغرى 17 والعظمى 33

سيوة الصغرى 22 والعظمى 39

بورسعيد الصغرى 21 العظمى 34

دمياط الصغرى 23 والعظمى 40

الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 41

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 42

السويس الصغرى 23 والعظمى 40

العريش الصغرى 22 والعظمى 41

رفح الصغرى 22 والعظمى 40

رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 37