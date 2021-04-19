/627693/انقلبت-سيارته-على-الصحراوي-24-ساعة-قضاها-وزير-الرياضة-في-المستشفى-وعاد-إلى-منزله

غادر وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي المستشفى، متوجهًا إلى منزله، بعد تحسن حالته الصحية، والاطمئنان على صحته.

قيادات يتوافدون للاطمئنان على أشرف صبحي

وكان قد تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث أمس.

وتوافد عدد من القيادات أمس على المستشفى، على رأسهم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة.

وعلى الجانب الرياضي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية.

حادث أشرف صبحي وزير الرياضة

وتعرض أشرف صبحي إلى حادث خلال توجهه إلى البحيرة للقيام بزيارة تفقدية للمنشات الرياضية، حيث اختل إطار السيارة، وانقلبت على الطريق الصحراوي خلال توجهه إلى البحيرة.

جاءت مغادرة صبحى للمستشفى بعد الاطمئنان التام على صحته، وإجراء الاشعات والفحوصات الطبية اللازمة.

وزير الشباب والرياضة يتعرض لحادث سير

ووفقًا لما رصده موقع دوت الخليج، فإن الوزير تم نقله على الفور إلى أحد المتستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، للأطمئنان على صحته وإجراء الكشوفات الطبية اللازمة.

حادث الوزير على طريق القاهرة الإسكندرية

وكان الحادث قد وقع بالقرب من الكيلو 52 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بع تعرض سيارته للتصادم.

جدير بالذكر أن زيارة الوزير تم تحديد موعد لها مرتين من قبل ولم تتم واليوم كان الموعد الثالث لها، ويعمل خلال الفترة الحالية على إجراء العديد من الزيارات الميدانية إلى عدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية فى مختلف محافظات مصر.

ووفقًا لما أعلنت عنه محافظة البحيرة، فإنه قد تم تأجيل زيارة وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إلى المحافظة والتي كان من مقررا لها اليوم، بعد حادث السير المفاجأ.

وتعرض وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، لعدد من الكدمات التى نٌقل على أثرها لمستشفى 6 أكتوبر، لإجراء الفحوصات اللازمة.