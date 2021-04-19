/627694/عربية-النواب-تصريح-رئيس-وزراء-أثيوبيا-حول-سد-النهضة-استفزازى-ومخالف-لإعلان-مبادئ-الخرطوم

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول سد النهضة بأنه استفزازى ولايحمل أي جديد ومخالف لإعلان مبادئ الخرطوم الصادر فى مارس 2015 حول ضرورة الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء.

مخالفات صارخة لكافة للقوانين

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم موقف رئيس وزراء اثيوبيا فيه مخالفات صارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية المنظمة لإدارة الموارد المائية بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية كحالة نهر النيل مؤكداً أن العالم كله يعلم ويعى جيداً المواقف المصرية التى تتفق مع الأعراف والقوانين الدولية التى تؤكد الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل وانها ضد المساس بهذه الحقوق الثابتة.

تعنت أثيوبيا يهدد الأمن والسلم الدولي

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة ان استمرار الموقف الإثيوبي على جموده وتعنته هو من قبيل تهديد الأمن والسلم الدوليين مما يستدعي تدخل الشركاء الدوليين والأشقاء العرب والأفارقة لمزيد من الضغط علي الموقف الإثيوبي للامتثال لقواعد القانون الدولي، والتوصل للاتفاق القانوني المنشود الذي يكفل مصلحة الجميع معرباً عن ثقته التامة فى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى فى الحفاظ التام على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل