/627695/البنك-الاستثماري-الأمريكي-JP-مورجان-يعلن-تمويله-الكامل-لـمشروع-الدوري-الأوروبي-الجديد

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أعلن بنك جيه بي مورجان، منذ قليل تمويل دوري السوبر الأوروبي الجديد، وذلك بعد نجاح الفكرة المقترحة، وتواجد أفضل أندية أوروبا في هذا المشروع المثمر.

وأعلن أمس 12 ناديا كبيرا في قارة أوروبا التواجد والمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، وزاد عليهم منذ قليل فريق بايرن ميونخ الألماني، والذي كان مترددا في قبول المشاركة من عدمها حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين.

ويعتبر بنك جيه بي مورجان الأمريكي، هو من أكبر البنوك المتخصصة في الخدمات المالية المصرفية، ومتعدد الجنسيات، ويعتبر أكبر بنك في أمريكا، وتبلغ أصول الولايات المتحدة حوالي 2.515 تريليون دولار.

ويعتبر أيضا بنك جيه بي مورجان المزود الرئيسي للخدمات المالية، وهو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.

وسيكون فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مكلفا برئاسة دوري السوبر الأوروبي، لأن الفكرة كان يعمل عليها منذ سنوات عديدة، وأنضم له حتي الآن 12 فريق بجانبة وهم: آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ميلان، يوفنتوس، إنتر ميلان، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ.

وكان الموقع الرسمي لفريق ريال مدريد الإسباني نشر بيانا موحدا للأندية وجاء فيه كالتالي: "أنه سيتم دعوة 3 أنيدة آخرى قبل بداية البطولة التي من المفترض أن تقام في أغسطس القادم، وأن نظام المسابقة عبارة عن مشاركة 20 ناديًا، وهم 15 ناديًا مؤسسًا و5 أخرى، يتم تصنيفها سنويًا بناء على أداء الموسم السابق.. وستواصل جميع الأندية المنافسة في دورياتها الوطنية".

وستكون المباراة النهائية للبطولة من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد.