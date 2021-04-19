/627696/محمد-زين-الدين-يثمن-التكليفات-الرئاسية-بتشكيل-لجنة-للوقوف-على-أسباب-حادث-قطار-طوخ

ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ‏بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها كلا من هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية ‏الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 ‏المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل فى ‏هذا الشأن‎. ‎

محمد زين الدين يطالب بمعرفة الحقائق الكاملة للحادث

وطالب " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم من الحكومة تنفيذ التكليفات الرئاسية لمعرفة الحقائق الكاملة لهذا الحادث وإعلانها أمام الرأى العام واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المتسببين فيه مشيدا بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرى التعليم العالى والصحة بتفقد ‏المستشفيات التى تم نقل مصابى الحادث إليها وتقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة ‏للمصابين وتكليف وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث‎.‎

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية. وتقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخالص التعازي لأسر المتوفين في حادث قطار طوخ، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسوان، متنمية الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تترأس غرفة الطوارىء والأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة لمتابعة تطورات الحادث، والوقوف على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، ومتابعة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، وأكياس الدم بالمستشفيات التي استقبلت المصابين، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة الحادث على مدار الساعة لحين خروج جميع المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.