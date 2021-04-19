/627697/10-أيام-على-انتهاء-مهلة-تقديم-الإقرارات-للأشخاص-الاعتبارية-تعرف-على-التفاصيل

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه باق 10 أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين، والتي تنتهي في 30 أبريل الجاري.

وطالب الممولين من الأشخاص الاعتباريين، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة، وذلك ووفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

وبحسب البيان شدد مصلحة الضرائب، على سرعة تقديم الإقرارات حتى لا يتعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وإنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يومًا، تبدأ الغرامة في حدها الأدنى 3000 جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه.

أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يومًا، فإن الغرامة تبدأ 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن ١٦٣٩٥، والبريد الإلكتروني[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري، بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أية عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع.

التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة

فيما أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب، تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض.

وقالت المصلحة، في بيان لها، إن هذه الضريبة المنصوص عليها في التعديلات المقترحة تتعلق باستعمال عنصري "السمة التجارية والاتصال بالعملاء" التي يجب أن تتوفر قانونًا في المحال التجارية.

وأضافت أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.