تعرف علي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول.. منهم قناة عربية

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يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم الأثنين أمام فريق ليدز يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعي فريق الريدز حصد الثلاث نقاط، و يحتل بالمركز السادس في تريتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، جمعها من خلال خوضه 31 مباراة، فاز في 15 مرة، وتعادل في سبعة، وخسر في 9 مناسبات، حيث يسعي في حصد الثلاث نقاط وتعزيز مكانته في الدوري بعد تقديمه لنتائج سيئة.

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ويسعى الريدز إلى حجز مكانة في المربع الذهبي للبريميرليج، وبعد تعثر وست هام بالهزيمة من نيوكاسل، باتت الفرصة مواتية لكتيبة كلوب للاقتراب من المركز الرابع.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة اليوم

في حراسة المرمي :أليسون بيكر أندي روبرتسون - أوتشان كاباك - ناثان فيليبس - ترنت ألكسندر أرنولد جورجينيو فاينالدم - تياجو ألكنتارا - نابي كيتا ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القنوات الناقلة للمباراة

عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

ليدز يونايتد × ليفربول – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium وستُنقل المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وبالإضافة إلى ذلك، تبث المباراة عبر العديد من القنوات أبرزها "Sky Sports Main

يذكر أن محمد صلاح فشل في التسجل في أخر مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أنتهت بالتعادل السلبي مع ريال مدريد ليخرج اريدز من البطولة، ويحقق الملكي الإسباني الصعود للدور القادم.

ترتيب الهدافين

وسجل هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي هدفين في مرمى إيفرتون ليرتفع رصيد اللاعب للعدد 21 في صدارة ترتيب البريميرليج، بينما تراجع محمد صلاح لوصافة الترتيب برصيد 19 هدفا، أخرهم كان في المباراة التي حسمها الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد