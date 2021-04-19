/627699/مجلس-الشيوخ-يقف-دقيقة-حداد-على-أرواح-شهداء-طوخ

وقف أعضاء مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، دقيقة حداد على روح ضحايا حادث طوخ، الذين وافتهم المنية أمس، حيث توفى 11 شخص وإصابة 98 شخص، إثر إنقلاب القطار.

مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد على روح ضحايا حادث طوخ

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى مستهل كلمته:” تلقينا أمس ببالغ الحزن والأسى نبأ حادث القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة، والذي خرج عن القضبان مما أدى إلى انقلاب عدد من عرباته، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين”.

رئيس الشيوخ يعرب عن تعازيه فى وفاة أسر الضحايا

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالواهاب عبدالرازق:” نعرب عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر وأسر الضحايا، فإننا ندعو المولى - عز وجل – أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه”.

هذا ويبدأ مجلس الشيوخ، حلال جلسته العامة بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لمناقشة باقى مواد قانون نقابة المهندسين، وكذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.