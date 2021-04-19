طارق شوقى يلوم مجلس الشيوخ لرفضه مشروع قانون التعليم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تعديلات قانون التعليم بشأن الثانوية العامة، وتحويلها لنظام تراكمى، ليست وليدة اللحظة، وإنما هى مشروع قومى.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.

ولام الوزير مجلس الشيوخ بسبب رفضه مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الإعلام تسبب فى بلبلة كبيرة حول الأمر، وأنه كان يتمنى ان يتكلم النواب مع السلطة المختصة لاستيضاح الهدف من ذلك النظام.

وقال شوقى: "التعليم المصرى كان فى المركز قبل الأخير عالميًا فى 2017، وأن فكرة الحصول على الشهادة، أدت إلى قتل التعليم المصرى وانتشار الدرس الخصوصية التى كانت هى السبيل للحصول على الشهادة.

وتابع: "الموضوع عامل زى اللى عاوز يطلع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زى الطالب اللى مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح وياخد شهادة، للأسف 80% بيعملو كده".

وأضاف: "نحاول تغيير تلك الفكرة، ومربط الفرس هنا هو الثانوية العامة، هى الطريق الامن لدخول الجامعة، لازم نتعلم إذا عاوزين ندخل الجامعة.. لما بنعمل امتحان اليكترونى، يعنى ان الإمتحان قومى، بعكس ماكان يتم فى الماضى بإعداده من خلال كل مدرس فى مدرسة واللى كان كله بينجح، لكن الان اضطر الطالب يذاكر".

وأمضى قائلاً: "احنا ساكتين على حاجة إننا بندى شهادة لا معنى لها، علشان أدى شهادات لناس مش بتسوق يبقى أنا دمرت البلد.. نسعى لعملية تنويرية نقوم به بتوجيهات من الرئيس السيسى، والتطوير هدفه استبدال التعليم المصرى من الألف للياء، وبدأنا من كى جى وان، وندرب 8 ملايين طفل".

وأكد: "مربط الفرس هو الثانوية العامة والتى يتعامل معها البعض، كصناعة، من خلال الدروس الخصوصية، وهو مربط الفرس، ودى المصيبة اللى عندنا، الثانوية العامة جرفت التعليم، ونسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير التعليم والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم".

وأوضح أن الفكرة فى التعديلات ليس الرسوم كما يتحيل البعض، مؤكدًا أن الدولة وفرت التابلت "ببلاش" وكذلك منصات اليكترونية، وبعد كده ميجيش رأى اللجنة بأن هناك رسوم، وقال: "أعلن هنا أن الثانوية العامة تتكلف كل مرة مليار و300 مليون نفقات تأمين علشان العيال متغشش، لأن كان 85% من الطلاب بيغشوا".