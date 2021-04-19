الشيوخ يفتتح جلسته بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - ونعى رئيس مجلس الشيوخ، فى بداية أعمال الجلسة العامة، الشهداء، متمنيا سرعة الشفاء لجميع المصابين. وبدأ مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير قانون التعليم، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.

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