عاجل.. الداخلية تقضى على خلية إرهابية متورطة فى اغتيال الشهيد نبيل حبشى

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الداخلية جهودها فى تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ ‏بعض العمليات الإرهابية التى تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعى ‏لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمنى بالبلاد.





وقد توافرت ‏معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة فى حادث مقتل المواطن الشهيد نبيل حبشى بمنطقة الأبطال بشمال سيناء واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة.

وتم ‏التعامل الفورى مع تلك المعلومات والتى أسفرت نتائج الرصد فيها عن تحرك 3 من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة ‏سيارة ماركة نيسان ‫ربع نقل بيضاء اللون ‏بهدف الإعداد لها وارتكاب عملية عدائية، حيث أمكن ‏أحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوة وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات.

وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم وعثر بحوزتهم على 3 سلاح آلى وحزام ناسف وقنبلة يدوية وكمية من الطلقات الآلية.

وقد تم تحديد اثنين من العناصر الإرهابية التى لقيت مصرعها، وهما القيادى الإرهابى "محمد زيادة سالم زيادة" واسمه الحركى "عمار"، والذى يعد من أخطر العناصر الإرهابية وتولى الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التى شهدتها محافظة شمال سيناء، كما تولى مسئولية توفير الدعم اللوجيستى للعناصر الإرهابية، والثانى هو الإرهابى "يوسف إبراهيم سليم" واسمه الحركى "أبومحمد" المتورط فى تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ومن المعاونين للأول فى توفير الدعم اللوجيستى.

ويجرى ملاحقة باقى عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة فى حادث استشهاد نبيل حبشى، حيث أمكن تحديدهم، وتبين أنهم كل من "جهاد عطا الله سلامة عودة، و"أحمد كمال محمد شحاتة" و"خالد محمد سليم حسين". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.