الأوقاف تذكر بمواعيد عرض سلسلة رؤية للفكر المستنير

جدة - نرمين السيد - وتتناول الكتب أهم قضايا تجديد الخطاب الدينى. وذكر موقع الوزارة المتابعين بمواعيد إذاعة البرنامج فى التوقيتات التالية: الفضائية المصرية الساعة 2:15 ظهرًا قناة نايل لايف 6:00 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 فجرًا قناة النيل الثقافية الساعة 3:15 عصرًا، والإعادة الساعة 7:30 صباحًا إذاعة القرآن الكريم الساعة 2:55 عصرًا. ونشرت الوزارة رابط للحلقات السابقة، ويمكن مشاهدتها اضغط هنا

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