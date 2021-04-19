بريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبى يعربون عن التعازى فى ضحايا حادث قطار طوخ

أعرب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر عن خالص التعازى فى ضحايا حادث قطار طوخ الذى وقع أمس الأحد، وقال برجر، فى تدوينة عبر حسابه اليوم الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "بالنيابة عن وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، نعرب عن خالص تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا حادث القطار فى القليوبية، وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
وفى السياق ذاته .. عبرت سفارة المملكة المتحدة لدى مصر - فى تدوينه عبر "تويتر"- عن "خالص التعازى القلبية لأسر وأحباء كل المتضررين فى حادث قطار القليوبية".. متمنية الشفاء العاجل لكل المصابين.
كما وجهت السفارة الأمريكية بالقاهرة خالص تعازيها لأسر الذين فقدوا حياتهم فى حادث قطار بمحافظة القليوبية .. معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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