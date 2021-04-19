الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير النقل بشأن تنظيم تعاقدات السكة الحديد

أصدر وزير النقل القرار رقم 191 لسنة 2021 بشأن العمل بلائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر. ونشرت الجريدة الرسمية «الوقائع» قرار وزير النقل اليوم الاثنين.

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