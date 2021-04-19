/627700/بسبب-دوري-السوبر-الأوروبي-إقالة-مورينيو-من-تدريب-توتنهام-الإنجليزي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير إقالة جوزية مورينيو صباح اليوم، وذلك بعدما قرر عدم المشاركة في تدريبات الفريق إعتراضا على قرار المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان جوزية مورينيو يعاني خلال الفترة الأخيرة من تراجع في مستوى الفريق وتلقى هزائم عديدة في بطولة الدوري، والخروج من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وكانت إدارة توتنهام لديها الرغبة في إقالة المدرب في نهاية هذا الموسم، ولكنها قررت الإنتظار حتى لا يتم دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب كاملا.

البنك الاستثماري الأمريكي JP مورجان يعلن تمويله الكامل لـمشروع الدوري الأوروبي الجديد

أعلن بنك جيه بي مورجان، منذ قليل تمويل دوري السوبر الأوروبي الجديد، وذلك بعد نجاح الفكرة المقترحة، وتواجد أفضل أندية أوروبا في هذا المشروع المثمر.

وأعلن أمس 12 ناديا كبيرا في قارة أوروبا التواجد والمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، وزاد عليهم منذ قليل فريق بايرن ميونخ الألماني، والذي كان مترددا في قبول المشاركة من عدمها حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين.

ويعتبر بنك جيه بي مورجان الأمريكي، هو من أكبر البنوك المتخصصة في الخدمات المالية المصرفية، ومتعدد الجنسيات، ويعتبر أكبر بنك في أمريكا، وتبلغ أصول الولايات المتحدة حوالي 2.515 تريليون دولار.

ويعتبر أيضا بنك جيه بي مورجان المزود الرئيسي للخدمات المالية، وهو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.

وسيكون فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مكلفا برئاسة دوري السوبر الأوروبي، لأن الفكرة كان يعمل عليها منذ سنوات عديدة، وأنضم له حتي الآن 12 فريق بجانبة وهم: آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ميلان، يوفنتوس، إنتر ميلان، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ.

إقالة جوزية مورينيو

وكان الموقع الرسمي لفريق ريال مدريد الإسباني نشر بيانا موحدا للأندية وجاء فيه كالتالي: "أنه سيتم دعوة 3 أنيدة آخرى قبل بداية البطولة التي من المفترض أن تقام في أغسطس القادم، وأن نظام المسابقة عبارة عن مشاركة 20 ناديًا، وهم 15 ناديًا مؤسسًا و5 أخرى، يتم تصنيفها سنويًا بناء على أداء الموسم السابق.. وستواصل جميع الأندية المنافسة في دورياتها الوطنية".

وستكون المباراة النهائية للبطولة من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد.