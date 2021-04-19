/627702/حسن-المير-يشيد-بمتابعة-مؤسسة-الرئاسة-للوضع-الراهن-لانتشار-كورونا-محليا-وعالميا

أشاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب بالاهتمام الكبير من مؤسسة الرئاسة بالوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً مؤكداً أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وقال " المير " فى بيان له اصدره اليوم ان حرص الرئيس السيسى على استعراض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، أخذًا فى الاعتبار الخبرة المكتسبة لدى الأجهزة الصحية من التعامل مع الموجتين الأولى والثانية من الجائحة وعرض وضع جاهزية القطاع الطبى بكافة قطاعاته، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات المضادة للفيروس وأولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة فى الدولة انما هو دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالحفاظ على صحة المواطنين بعد زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا كما أشاد النائب حسن المير بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتوفير أية اعتمادات مالية إضافية قد تتطلبها عملية استيراد التطعيمات واللقاحات، مع إقامة شراكات مع الجهات الأجنبية المختلفة للتعاون فى إنتاج لقاحات كورونا محليًا وذلك سعيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا الإطار. وناشد النائب حسن المير الشعب المصرى بالالتزام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا مطالباً من جميع الاجهزة التنفيذية اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لمواجهة المخالفين .

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